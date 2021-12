Merijn Scheperkamp zorgt voor daverende verrassing en wint 500 meter, N'tab moet hopen

OKT in ThialfMerijn Scheperkamp heeft heel verrassend de 500 meter op het OKT gewonnen. De schaatser uit de opleidingsploeg van Jumbo-Visma zette in de tweede serie met 34,45 seconden de snelste tijd neer en is nagenoeg zeker van plaatsing voor de Olympische Spelen. N'tab kende twee keer pech in zijn ritten en moet plaatsnemen in de wachtkamer.

Op aanvraag van de schaatsers werden er twee series gehouden in Thialf waarbij de snelste tijd telt, in tegenstelling tot vier jaar geleden toen er slechts één race over 500 meter was. Toen ging het flink mis voor N'tab, die twee keer vals startte en zo naast een ticket voor de Spelen greep. Vandaag kon hij zich revancheren en was het begin voor de sprinter goed.



Met een tijd van 34,53 seconden zette hij in de eerste van twee series de snelste tijd neer ondanks een val van Hein Otterspeer, die hij maar net wist te ontwijken. Kai Verbij en Merijn Scheperkamp kwamen met 0,04 en 0,11 seconde net tekort.

Na de 3000 meter voor vrouwen (gewonnen door Irene Schouten) kwamen de sprinters opnieuw in actie. Otterspeer moest al in de tweede rit van start gaan, maar slaagde er niet in om zich bij de beste drie te plaatsen. Ook Ronald Mulder beet zijn tanden stuk op de tijd van N'tab en greep naast zijn laatste strohlalm om zich te plaatsen voor de Spelen.

Scheperkamp slaagde er wel in om zich te verbeteren, en hoe: hij zette met 34,45 seconden de beste tijd van de dag neer. N'tab en Verbij kregen één kans om onder de tijd de 21-jarige schaatser te duiken, maar slaagden daar niet in. Bij Verbij leek het vlak na de start in zijn rug te schieten, waardoor N'tab opnieuw een eenzame race stond te wachten. N'tab kwam met 34,63 seconden nog wel in de buurt, maar moet nu plaatsnemen in de wachtkamer en heeft een ticket voor Peking niet in eigen hand. Verbij maakt op papier ook nog kans.

Volledig scherm © ANP

Bekijk hieronder de uitslag.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.