Nederland heerst op teamsprint in Kazachstan

Nederland heeft voor de derde keer op rij in dit wereldbekerseizoen de teamsprint gewonnen voor mannen. De schaatsploeg van bondscoach Jan Coopmans zegevierde in Kazachstan in een tijd van 1.19,95. Noorwegen eindigde als tweede (1.20,30) en het brons was voor Zwitserland (1.22,16).

Namens Oranje verschenen Ronald Mulder, Kai Verbij en Thomas Krol in de laatste rit op het ijs. Na de eerste en tweede ronde lag Nederland nog iets achter op de tijd van de Noren (0,17 en 0,25), maar in de laatste ronde stelde de sterke Krol alsnog de winst veilig.



Het team van Coopmans zegevierde eerder in Wit-Rusland (met Mulder/Kjeld Nuis/Verbij) en Polen (met Mulder/Nuis/Krol). Oranje is wereldkampioen op dit vrij nieuwe onderdeel, dat nog geen olympische status heeft.



De Nederlandse mannenploeg zorgde op de teamsprint voor het eerste succesje op de eerste schaatsdag in Nur-Sultan. Eerder leverden de races op de 500 m (mannen), de 1000 m en 5000 m (vrouwen) verrassend genoeg geen eremetaal voor Oranje op.

Ook schaatssters winnen op teamsprint

In navolging van de mannenploeg hebben ook de Nederlandse schaatssters goud gewonnen op de teamsprint bij de wereldbeker in Kazachstan. Het drietal van Oranje zette in de laatste rit tegen rivaal Rusland duidelijk de beste tijd neer: 1.27,95. De Russinnen, die bij de vorige wereldbeker in Polen goud pakten, eindigden door een matige samenwerking in de race op 1,74 seconden als tweede. Polen pakte brons met een tijd van 1.30,09.

Namens Oranje kwamen Michelle de Jong, Jutta Leerdam en Letitia de Jong in actie. Dit drietal zegevierde bij de eerste wereldbeker in Wit-Rusland ook al. In Polen behaalde Nederland, toen met Sanneke de Neeling voor Letitia de Jong, achter Rusland zilver.