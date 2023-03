Nederland met ontketende Velzeboer en herstelde Schulting naar WK-goud op gemengde aflossing

Velzeboer sloeg tijdens haar tweede beurt een gat, Schulting zag haar achtervolgers weer wat dichterbij komen, maar daarna reed Boer weg bij de rest en reed Van 't Wout naar goud. China kwam als tweede over de streep, voor Italië. Het was de eerste keer dat dit onderdeel verreden werd op de wereldkampioenschappen.

Eerder op de dag pakte Velzeboer goud op de 1000 meter, Schulting kwam er in de finale niet aan te pas en was na afloop emotioneel: ,,Ik ben helemaal kapot.” De wereldkampioene van de 1500 meter was tijdens de halve finale dan ook reserve bij de aflossing. In de finale stond ze wel weer op het ijs.