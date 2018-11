Nederland naast podium 3000 meter, Weidemann wint verrassend

De 23-jarige rijdster profiteerde optimaal van de wisselende weersomstandigheden op de Japanse buitenbaan. Weidemann had in de vierde rit minder last van de wind. Na de dweil voelden de schaatssters aanzienlijk meer weerstand op het ijs. De Tsjechische Martina Sablikova wist in de laatste rit nog wel zilver veilig te stellen (4.13,00). Het brons was voor de Italiaanse Francesca Lollobrigida (4.13,47).

Antoinette de Jong was op de vijfde plek de eerste Nederlandse (4.15,02). Ireen Wüst (zesde in 4.16,53), Melissa Wijfje (zevende in 4.17,51), Reina Anema (negende in 4.18,92) en Esmee Visser (twaalfde in 4.19,62) konden evenmin in de buurt van het podium komen. Met name Visser kwam als lichtgewicht moeizaam vooruit. Ze won vorige week de 3000 meter nog op de indoorbaan in Obihiro.