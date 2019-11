Nederlandse mannen en vrouwen heersen op teamsprint in Minsk

Ronald Mulder, Verbij en Nuis veroverden vorig seizoen in Inzell op dit onderdeel, dat na de Winterspelen van Sotsji 2014 aan het wereldbekerprogramma is toegevoegd, de eerste wereldtitel. De teamsprint, een spectaculaire afvalrace over drie ronden, is nog niet olympisch.

Oranje was daarmee 0,72 seconden sneller dan Europees kampioen Rusland, de tegenstander van Nederland in de vierde en laatste rit. Het brons was voor Japan.



Namens Oranje kwamen Michelle de Jong, Jutta Leerdam en Letitia de Jong in actie.

Nederland veroverde vorig seizoen in Inzell de wereldtitel op dit onderdeel, dat voor de eerste keer op het programma stond bij de WK afstanden. Op de Duitse piste reed Janine Smit nog samen met Leerdam en Letitia de Jong. Michelle de Jong nam in Minsk de plek van Smit in.