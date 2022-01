Nederlandse ploegenachtervolgers veroveren gouden plak op EK afstanden

De Nederlandse ploegenachtervolgers hebben een gouden medaille veroverd tijdens het EK afstanden in Thialf. Patrick Roest, Sven Kramer en Marcel Bosker troefden de Noren af en kwamen na 3:37,97 over de streep. Dat betekende een baanrecord.

De Nederlandse mannen waren bijna een seconde sneller dan de Noren, die nog niet op hun best reden. De bronzen medaille ging naar Italië, dat bijna zes seconden langzamer was dan het Nederlandse trio. De Nederlandse schaatsers waren bij de start iets sneller, maar leverden daarna tijd in op de Noren. In de slotfase doken Kramer, Roest en Bosker weer duidelijk onder de tijd van Noorwegen.

Roest was afgelopen week de meest besproken schaatser van Nederland. De 26-jarige langebaanschaatser was gefrustreerd vanwege de totstandkoming van de olympische selectie, waarin hij werd gepasseerd voor de 1500 meter en hekelde de communicatie van de KNSB. Roest overwoog uit teleurstelling ook de ploegenachtervolging te laten schieten, maar komt in actie voor zijn teamgenoten en sponsors.

,,Dit is een super goede tijd, maar voor ons is het geen verrassing’’, aldus Sven Kramer bij de NOS. ,,Je merkt dat het een voordeel is dat we bij Jumbo-Visma al ploeggenoten zijn.’’ Roest, Kramer en Bosker zullen de ploegachtervolging ook rijden op de Olympische Spelen in Beijing. Kramer en Bosker kregen daarvoor een aanwijsplek na het olympisch kwalificatietoernooi.

