Nils van der Poel laat ook letterlijk niets heel van record Ted-Jan Bloemen

Wereldbeker schaatsen Ireen Wüst pakt zilver op 1500 meter, Jutta Leerdam grijpt net naast podium op de 500

Ireen Wüst is bij de wereldbekerwedstrijd in het Noorse Stavanger als tweede geëindigd op de 1500 meter. De olympisch kampioene op die afstand kwam tot een tijd van 1.56,25 minuten. De zege ging net als een week eerder naar de Japanse Miho Takagi, die won in 1.55,67.

21 november