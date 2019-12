Ntab beste Nederlander op 500m, eerste wereldbekermedaille De Neeling

Moesjtakov schreef tijdens de vierde wereldbeker in Nagano de tweede race op deze afstand op zijn naam, met een baanrecord: 34,50. Zijn illustere landgenoot Pavel Koelizjnikov, terug na een enkelblessure, moest met zilver genoegen nemen met een minimaal verschil van tweehonderdste. De wereldrecordhouder, vrijdag derde, wacht nog op zijn eerste wereldbekerzege dit seizoen. De Japanner Yuma Murakami, de winnaar van de eerste race in Nagano, pakte het brons met 34,54.

Dai Dai Ntab was de beste Nederlander en reed de vijfde tijd (34,75). Voor Ntab, vrijdag elfde, was het zijn beste tijd tot dusver in dit seizoen. Ook Kai Verbij zette met 34,87 zijn beste seizoenstijd neer. Daarmee eindigde de nummer vijftien van vrijdag op de negende plek. Lennart Velema reed met 35,07 de twaalfde tijd en was daarmee trager dan zijn race een dag eerder waarmee hij een persoonlijk record vestigde van 34,98.

Mulder

Olympisch sprintkampioen Havard Lorentzen, vrijdag derde in de B-groep (35,14), stelde opnieuw teleur. De Noor reed de zestiende tijd. Hij wist dit wereldbekerseizoen nog niet in de top tien te eindigen van de A-divisie. Ronald Mulder zegevierde in de B-groep met een tijd van 35,11. Hein Otterspeer reed de tweede tijd (35,12).

Volledig scherm Ronald Mulder op archiefbeeld in Heerenveen. © BSR Agency

De Neeling

Sanneke de Neeling heeft voor de eerste keer in haar loopbaan een wereldbekermedaille behaald op een individueel onderdeel. De 23-jarige schaatsster pakte in Nagano brons op de 1000 meter. Ze finishte in een tijd van 1.14,89. De Japanse Miho Takagi was drieduizendste van een seconde sneller en behaalde zilver. Brittany Bowe veroverde goud met een baanrecord: 1.14,34. Voor de wereldkampioene op deze afstand was het haar derde wereldbekerzege op rij op de 1000 meter.

De Neeling, vorige week in Kazachstan nog tiende op de 1000 meter (1.16,31), kwam als enige Nederlandse in de A-groep in actie. Olympisch kampioene Jorien ter Mors sloeg de wereldbeker in Nagano over. Ook Ireen Wüst, Jutta Leerdam en Letitia de Jong kozen voor een ander traject richting de NK afstanden eind deze maand in Heerenveen.