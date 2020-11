‘Nu kun je de twee allroundtitels winnen die je nog niet hebt’

Grieperige Kramer nog onzeker voor NK allround

19 november De deelname van Sven Kramer aan de NK allround, die komend weekeinde in Thialf worden gehouden, is nog onzeker. De viervoudig olympisch schaatskampioen is niet helemaal fit. De 34-jarige Fries meldde zich daarom af voor een digitaal persmoment van zijn ploeg op donderdag.