Nuis al vroeg aan de bak, Verbij start als laatste

Morgen marathon op natuurijs in Noordlaren

1 maart Na Haaksbergen (gisteren) en Arnhem (vandaag) is morgen de derde marathonwedstrijd op natuurijs in Nederland. Willem Hut, marathoncoördinator van schaatsbond KNSB, heeft de baan in Noordlaren in Groningen goedgekeurd. Het ijs is gemiddeld 5 centimeter dik. Om een marathon te kunnen organiseren is minimaal 3 centimeter nodig.