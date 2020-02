Nuis en Krol laten 1500 meter in Calgary schieten

Nuis en Krol willen een week later bij de WK afstanden in Salt Lake City vol voor goud gaan op de schaatsmijl.

In de wereldbekerstand van de 1500 meter leidt Nuis nu nog met 162 punten, gevolgd door Krol met 151 punten. Ook ploeggenoot Patrick Roest, vierde in het algemeen klassement met 132 punten, slaat de 1500 meter in Calgary over. De tweevoudig wereldkampioen allround rijdt zaterdag in Canada alleen de 5000 meter.