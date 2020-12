Nuis hunkert naar zege: ‘Ga graag weer eens met overwinning naar huis’

Hoe hard het ook gaat vriezen: er komt geen Elfsteden­tocht

19 november De rayonhoofden in Friesland kunnen voorlopig blijven zitten waar ze zitten. Ook als het straks dagenlang vriest en er overal in de provincie genoeg ijs ligt, komt er géén Elfstedentocht. Volgens Wiebe Wieling, voorzitter van De Friesche Elfsteden is dat vanwege corona de komende maanden uitgesloten.