Nuis kampioen na val Mulder: ‘Zo wil je niet winnen’

Blokhuij­sen pakt met ruime voorsprong derde titel NK Allround

18:01 Jan Blokhuijsen heeft bij de NK allround in Heerenveen voor de derde keer in zijn loopbaan de titel veroverd. De 30-jarige schaatser van Team IKO bleef op de afsluitende 10.000 meter goed overeind. Hij reed met 13.08,63 de tweede tijd. Dat was ruim voldoende voor de eindzege in het klassement, die hem tevens een ticket voor de WK allround eind februari in Hamar opleverde.