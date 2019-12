Nuis krijgt aanwijsplekken 1000 en 1500 meter op WK afstanden

Veelbespro­ken Nuis brengt bezoek aan Thialf, maar mijdt de media

29 december Kjeld Nuis is zondag bij de NK afstanden in een bijrol toch aanwezig. De tweevoudig olympisch kampioen (1000 en 1500 meter) meldde zich afgelopen maandag voor de belangrijke driedaagse in Heerenveen af wegens de fysieke gevolgen van een zware griepaanval. De 30-jarige prijzenpakker van Jumbo-Visma laat zich op de slotdag niettemin toch even zien in Thialf. Hij zal rond 17.00 uur op het middenterrein de officiële eerste munt slaan van het Jaap Eden Vijfje.