Nuis mist belangrijke NK afstanden vanwege griep

Semerikov wint 5000 meter, geen Nederlan­ders aan de start

15 december Danila Semerikov heeft bij de vierde wereldbeker in Nagano de 5000 meter op zijn naam geschreven. Hij was een fractie sneller dan de Nieuw-Zeelander Peter Michael, die in de derde rit finishte in 6.18,69. In het achtste en laatste paar dook Semerikov daar net onder: 6.18,60. Zijn landgenoot Alexander Roemjantsev pakte brons met een tijd van 6.19,66.