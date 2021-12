Nuis moet genoegen nemen met ticket op 1500 meter: ‘Nu mag ik balen, dus ga ik verdomme ook balen’

Door Lisette van der Geest



Er was wat opluchting bij Kjeld Nuis, maar blijdschap? Nee. Het winnen van de 1500 meter op het OKT, zeker zijn van Peking en het kunnen verdedigen van zijn olympische titel op die afstand, ja fijn. Hij gooide er zijn armen voor in de lucht donderdagavond in Thialf. Dacht na het zien van zijn tijd van 1.43,85: ,,Bam, dit is goed genoeg, lekker bezig, pik.” Maar tweehonderd meter verder begon hij in zichzelf te schelden.



Vierentwintig uur in mineur. Een dag die hij omschreef als ‘echt een hel’. Een nacht die leek op een middagdutje, zo weinig slaapminuten maakte hij. En dan die foto’s en koppen die hij zag, berichten die over hem gingen na de afstand die een dag eerder aan bod kwam - hij kon het niet laten ze te lezen. ,,Vier toppers, eentje gaat niet.” Van die vier toppers op de 1000 meter moet juist hij, de regerend olympisch kampioen, straks toekijken.