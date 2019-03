Nuis schaatst wereldrecord op de 1000 meter: ‘Het was retespannend’

Koelizjnik­ov en Shinhama rijden twee wereldre­cords in één wedstrijd

21:56 Het eerste wereldrecord van dit weekend op het snelle ijs van Salt Lake City is een feit. De Japanner Tatsuya Shinhama dook met 33.83 onder de tijd van Pavel Koelizjnikov (33.98). De Rus was zijn record niet lang kwijt, want twee series later dook hij met 33.61 weer onder de toptijd.