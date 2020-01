‘Of ik de nieuwe koning op de 5000 meter ben? Dat kun je nog niet zeggen’

Roest raakte ruim een jaar geleden zijn baanrecord in Thialf op de 5000 meter kwijt aan de Rus Danila Semerikov. ,,Dat ik het baanrecord nu weer terug in bezit heb, is een bonus. De Europese titel was mijn doel hier. Maar de grootste prijs blijft natuurlijk de wereldtitel in Salt Lake City. Daar ga ik vol voor.”

Kramer niet tevreden

Kramer hield gemengde gevoelens over aan zijn tweede plek. ,,Ik ben niet tevreden met mijn rit, maar wel met mijn tijd”, zei hij. “Het is de tweede keer in twee weken dat ik 6.10 rijd in Thialf. Vroeger was dat een winnende tijd. Maar ja, nu heb je Patrick Roest en dat is soms best wel frustrerend. Het is echter ook een beetje mijn eigen schuld”, doelde Kramer lachend op de informele opleiding die hij zijn bijna tien jaar jongere ploeggenoot in de afgelopen seizoenen heeft gegeven.



De Friese grootmeester, die altijd maar moet afwachten of zijn kwetsbare rug al dan niet voor problemen zorgt, hield in Thialf de moed erin. ,,Acht weken geleden reed ik in Minsk nog bijna 20 seconden langzamer, dus er zit weer een stijgende lijn in. Nu maar hopen op een mooi slotakkoord van het seizoen.”