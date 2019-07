Olympisch kampioen Seung-hoon Lee jaar geschorst voor agressie

Na brandongeluk Sjinkie Knegt terug op het ijs: ‘Ging prima’

11 juni Het gaat goed met Sjinkie Knegt (29). De Nederlandse shorttracker die in januari ernstige brandwonden opliep toen het misging bij het aansteken van de houtkachel in zijn huis, maakte vanmorgen zijn rentree op het ijs. Het was een test. ,,En dat ging prima.”