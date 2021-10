Oppermachtige Bergsma verrast Roest op 5 kilometer, Kramer komt tekort

Bergsma versloeg Roest in een onderling duel. Hij versnelde na 3 kilometer en maakte de kleine achterstand op zijn tegenstander in twee ronden goed. Met rondjes in de 28 seconden sloeg Bergsma vervolgens een flink gat ten opzichte van de schaatser van Jumbo-Visma, die de afgelopen drie jaar de titel had gepakt op de 5000 meter.



Met 6.07,30 zette hij de derde tijd neer die in Thialf is gereden. Alleen Roest was afgelopen seizoen in de wereldbekerwedstrijden twee keer sneller met ritten in de 6.05. Bergsma bleef maar net boven zijn eigen beste tijd van 6.06,93, die hij in 2013 op het snelle ijs van Calgary reed.