Oppermachtige Jutta Leerdam voor tweede keer wereldkampioene op 1000 meter, zilver Antoinette Rijpma-de Jong

Met videoJutta Leerdam heeft op imponerende wijze de gouden medaille gepakt op de 1000 meter bij de WK afstanden in Thialf. De 24-jarige Nederlandse was met een tijd van 1.13,03 afstand de snelste voor eigen publiek en greep, na 2020, haar tweede wereldtitel op de kilometer. Antoinette Rijpma-de Jong, ploeggenote van Leerdam bij Jumbo-Visma, greep het zilver in 1.14,26.

Het brons was voor olympisch kampioene Miho Takagi uit Japan. Bij de WK van 2021 in Thialf moest Leerdam, regerend Europees- en wereldkampioene sprint, genoegen nemen met het zilver. Op de Olympische Spelen werd ze tweede achter Takagi. Leerdam is dit jaar nog ongeslagen op de 1000 meter.

In de slotrit nam Leerdam al snel afstand van haar tegenstandster Kimi Goetz. Ze hield die snelheid na een razendsnelle eerste ronde goed vol en was meer dan een seconde sneller dan de rest.



Elf keer eerder was Leerdam dit seizoen de beste. De laatste keer dat ze niet won was de olympische race op de 1000 meter in Beijing.

Volledig scherm Jutta Leerdam. © ANP

Michelle de Jong kwam als eerste Nederlandse in actie in rit zes tegen Kim Hyun-yung uit Zuid-Korea. Ze bleef haar tegenstandster voor en finishte in 1.15,67. Daarmee werd ze tiende.



Rijpma-de Jong, de zus van Michelle de Jong, was in de voorlaatste rit net iets sneller dan Takagi en ook sneller dan de tot dan toe snelste, de Amerikaanse Brittany Bowe. Haar 1.14,26 was goed voor haar eerste WK-medaille op de 1000 meter.



Goud Groenewoud op massastart

Marijke Groenewoud heeft op fraaie wijze haar wereldtitel op de massastart geprolongeerd. De 24-jarige Nederlandse verraste de concurrentie in Thialf met een vroege aanval, nadat een versnelling van Irene Schouten wel onschadelijk werd gemaakt. Schouten, tweevoudig wereldkampioene op de massastart, pakte de bronzen medaille. Het brons was voor Ivanie Blondin uit Canada.



Schouten plaatste al vroeg in de race een demarrage en lokte zo een reactie uit van de Canadese schaatssters. Daarna sprong Groenewoud weg en nam ze een halve baan voorsprong. Halverwege de race zag ze het peloton op het rechte stuk in de rug. Haar enorme voorsprong kwam niet meer in gevaar, waarna het feest losbarstte in schaatspaleis Thialf. Groenewoud won bij de WK in 2021 in Thialf voor het eerst de wereldtitel. Ploeggenote en regerend olympisch kampioene Schouten deed dat eerder ook al twee keer (2015 en 2019).

Volledig scherm Marijke Groenewoud. © ANP

Groenewoud en Schouten, ploeggenotes bij Team AH-Zaanlander, maakten de race hard en de aanval van Groenewoud werd niet beantwoord. ,,Ik kwam goed weg en kreeg de ruimte. Blondin reageerde niet. Ik had een goed tempo te pakken en kon dat goed volhouden”, zei de winnares. ,,Het waren lange rondjes maar het publiek heeft me er goed doorheen geholpen. Ze gingen alleen maar harder schreeuwen.”



Dat was een groot contrast met Groenewouds eerste wereldtitel, in een leeg Thialf vanwege de coronapandemie. ,,De vorige keer werd geschreven dat ik per ongeluk de beste was. Dat komt er deze keer niet in te staan. En deze keer win ik in een vol Thialf”, zei ze.



Schouten gaf toe dat het duo volledig volgens plan had gereden. ,,We wilden Blondin uit de tent lokken, maar die reageerde niet. Het verliep nu zo en het viel nu de kant op van Marijke en niet van mij. Natuurlijk baal ik dat ik zelf daar niet voorop rijd, maar zo is dit onderdeel. Daar moet ik nu genoegen mee nemen.”



Schouten staat daardoor bij deze WK na drie onderdelen op een zilveren en een bronzen medaille. Op de ploegachtervolging werden Schouten en Groenewoud met Joy Beune gediskwalificeerd, omdat bij Beune een stukje huid bij haar enkel te zien was, wat volgens de reglementen niet is toegestaan.

Zilver Hoolwerf

Hoolwerf moest in een lange sprint alleen Bart Swings voor laten gaan. De Nederlander kwam te breed uit de laatste bocht en kon de Belg niet meer achterhalen. Jorrit Bergsma eindigde als vijfde. Hij reed een groot deel van de zestien ronden in dienst van Hoolwerf.



Bergsma hield het tempo hoog, zodat ontsnappen nauwelijks mogelijk was. Hoolwerf kon het goede werk van zijn landgenoot niet met de wereldtitel bekronen. Hij kwam tijdens de finale nog wel in botsing met een Zuid-Koreaan, die ten val kwam.

Volledig scherm Bart Hoolwerf (l) eindigt als tweede op de massastart. © Pro Shots / Erik Pasman

Hoolwerf deelde aan de finish complimenten uit aan Bergsma. ,,Hij heeft de groep mooi bij elkaar gehouden”, zei hij. ,,Dan moet ik het afmaken. Maar ik had het lastig met de bochten. Als ik kort op Swings zit, dan kan ik hem verslaan. Maar ik maakte te veel meters in de bochten. Daardoor kon ik niet meer winnen.”



Bergsma was van mening dat Swings verdiend heeft gewonnen. ,,Hij was denk ik de sterkste. Maar Bart heeft het goed gedaan. Ik denk dat we in de toekomst een goed duo kunnen vormen. Ik als aanvaller en Bart om de race in een sprint af te maken.”

Programma dag drie

• 13.36 uur: Massastart mannen halve finales (Bart Hoolwerf en Jorrit Bergsma)

• 14.22 uur: Massastart vrouwen halve finales (Irene Schouten en Marijke Groenewoud)

• 15.13 uur: 1000m mannen (Kjeld Nuis, Hein Otterspeer en Thomas Krol)

• 15.57 uur: 1000m vrouwen (Jutta Leerdam, Antoinette Rijpma-de Jong en Michelle de Jong)

• 16.58 uur: Massastart mannen finale (Bart Hoolwerf en Jorrit Bergsma)

• 17.19 uur: Massastart vrouwen finale (Irene Schouten en Marijke Groenewoud)

Complete programma

Als vanouds zijn er weer veel Nederlandse kanshebbers op eremetaal bij de WK afstanden. Bekijk een overzicht met het complete programma en alle uitslagen.

