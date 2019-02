Oranje prolongeert wereldtitel op ploegachtervolging

Kramer (32) pakte zijn zevende wereldtitel op de achtervolging, zijn 20ste in totaal. De Vries (36) heeft er nu vier op zijn erelijst staan. Voor debutant Bosker was het zijn tweede grote prijs. De 22-jarige schaatser van Team TalentNED behaalde vorig jaar met Jan Blokhuijsen en Simon Schouten de Europese titel op de achtervolging. Bosker was in Inzell de vervanger van Patrick Roest, die vanwege zijn zware individuele WK-programma dit teamonderdeel liet schieten.



Kramer was opvallend opgetogen. ,,Natuurlijk had ik graag een betere 5000 meter gereden, maar met dit goud ben ik superblij”, zei hij voor de camera van de NOS. Routinier De Vries: ,,We hadden misschien wel voor het eerst dit seizoen de keus uit vier heel goede rijders. Patrick Roest reed niet, maar zou het ongetwijfeld ook heel goed hebben gedaan. Het belang van de aanwezigheid van Sven was echter heel groot.’’ Bosker: ,,Dit is mijn eerste wereldtitel bij de grote mannen. Heel mooi.’’