Otterspeer aan de leiding na imponerende 1000 meter

Hein Otterspeer heeft zichzelf met een knappe 1000 meter aan de leiding gebracht na de eerste dag van de NK sprint. De 30-jarige schaatser was met 1.08,05 veel sneller dan de concurrentie. Eerder op de dag had Otterspeer met 35,06 seconden de zesde tijd gereden op de 500 meter.

Dai Dai Ntab, met 34,67 de snelste op de 500 meter, gaf 1,3 seconde toe (1.09,35). De titelverdediger staat na twee afstanden tweede in het klassement en moet zondag op de tweede 500 meter 0,26 goedmaken op Otterspeer.



Lennart Velema reed met 1.08,89 als enige andere schaatser onder de 1.09 op de 1000 meter. In het klassement staat hij derde. Op de tweede 500 meter moet hij 0,43 goedmaken op de klassementsleider.



Alleen de winnaar van de NK sprint plaatst zich voor de WK sprint, op 23 en 24 februari in Heerenveen. De Europese sprintkampioen Kai Verbij en Kjeld Nuis hebben al een ticket voor de WK op zak.

Lees ook Programma en uitslagen NK sprint Lees meer

Boosheid

Otterspeer was blij dat hij zijn boosheid, na een volgens hem tegenvallende 500 meter, op het ijs had weten om te zetten in een goede race. ,,Ik heb het zo onnodig spannend gemaakt’', zei hij bij de NOS. ,,Ik had mijn 500 meter echt verprutst. Gelukkig kon ik mijn agressie goed in de race leggen en heb ik het na een goed rondje zo afgemaakt.”