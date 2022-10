Patrick Roest en Jorrit Bergsma op jacht naar nieuwe prikkels: ‘Het is een heel andere wereld dan we gewend waren’

Met video Na drie olympische titels nu veel vragen bij Irene Schouten: ‘Weet totaal niet hoe ik deze winter ga rijden’

Irene Schouten werd in februari op de Winterspelen in Peking drievoudig olympisch kampioen. Ruim een halfjaar later, met een nieuwe schaatswinter in aantocht, is er nog altijd de verbazing. ,,Ik denk nu juist: wow, hoe heb ik dat gedaan?”

11 oktober