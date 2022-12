Patrick Roest grijpt direct de macht bij NK allround met winst op 500 meter

Wereldbeker Suzanne Schulting grijpt in Kazachstan naast goud op 500 meter én aflossing

Suzanne Schulting heeft bij de wereldbekerwedstrijden shorttrack in Almaty (Kazachstan) naast de gouden medaille op de 500 meter gegrepen. De Canadese Kim Boutin was in de finale duidelijk sneller dan de 25-jarige Nederlandse, die als tweede eindigde. Yara van Kerkhof werd vierde.

11 december