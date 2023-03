Patrick Roest heeft ‘ein-de-lijk’ ontbrekende hoofdprijs binnen: ‘Anders waren er nog meer verhalen gekomen’

Hoe Joep Wennemars (20) in korte tijd uit de schaduw trad van vader Erben: ‘Je moet hard voor jezelf zijn’

In zijn eerste seizoen als senior plaatste schaatser Joep Wennemars zich meteen voor de wereldbeker en haalde hij het podium. Dit weekeinde gaat de 20-jarige Dalfsenaar voor een ticket voor de WK afstanden. Hoe de zoon van Erben in nog geen jaar tijd uit de schaduw trad van zijn vader. ,,Je moet er altijd in blijven geloven.”