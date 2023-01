Patrick Roest moet heel diep gaan, maar heeft na zinderend gevecht tweede titel EK allround te pakken

In het klassement had Roest een kleine voorsprong op Eitrem. De Belg Bart Swings, die op de 10 kilometer vijfde werd in 13.22,92, eindigde als derde. Roest had in 2021 de Europese allroundtitel gewonnen door landgenoot Marcel Bosker en de Noor Sverre Lunde Pedersen voor te blijven. Hij veroverde ook drie keer de wereldtitel allround.



Eitrem had in het Vikingskipet na de 1500 meter de leiding in het klassement overgenomen van Roest. Met 1.44,44 had de Noor zijn tweede afstandszege gepakt, nadat hij een dag eerder ook al de beste was geweest op de 5000 meter.