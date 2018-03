Pedersen geeft Nederlanders een dreun op 1500 meter

Roest had op het zachte ijs in het droge Olympisch Stadion grote moeite om Pedersen in een rechtstreeks gevecht bij te houden. De winnaar van de 500 meter verloor in de laatste ronde ook nog kostbare tijd toen hij bij de kruising even moest inhouden voor de demarrerende Noor, die vorig jaar in Hamar nog als vierde eindigde bij het WK allround. Roest moet op de afsluitende afstand bijna acht seconden goedmaken op de Noor.



Sven Kramer stond met 1.50,62 meer dan twee seconden toe op Pedersen, en kijkt op de 10.000 meter aan tegen een achterstand van zestien seconden. Als Kramer geen wereldkampioen wordt, betekent het zijn eerste nederlaag op een internationaal allroundtoernooi sinds 2006. De derde Nederlander Marcel Bosker werd op de 1500 meter zevende in 1.51,28. Meer dan een vierde plek in het eindklassement lijkt er voor Bosker niet in te zitten.



Ondanks de grote voorsprong wil Pedersen nog niet te vroeg juichen. ,,We zullen zien op de 10.000 meter'', sprak de Noor na afloop tegen de NOS. ,,Misschien hebben de Nederlanders nog wat superkrachten over.''