Pedersen verrast Roest en Kramer met goud

Kramer leek in de zevende rit op weg om zijn baanrecord dat hij in oktober vorig jaar reed (6.10,97) te verbeteren. Hij kon zijn befaamde versnelling in de laatste drie rondjes (29,8 - 30,1 - 30,6) echter niet vasthouden. Pedersen, die afgelopen vrijdag nog een wereldbekerrace in Hamar reed en ook won (6.16,16), begon in de voorlaatste rit vrij behoudend. Pas in de elfde ronde zette hij echt aan en met drie fraaie slotronden (28,7 - 28,9 - 29,3) gaf hij Kramer het nakijken.

Roest deed in de laatste race een alles-of-niets-poging. Tot en met de tiende ronde was hij de snelste, maar daarna liepen zijn rondetijden sterk op. Meer dan zilver zat er voor hem niet in. ,,Ik wist wat voor rondjes Sverre had gereden. Dus het was zeker alles of niets”, zei Roest bij de NOS. ,,Ik hoopte iets bijzonders te kunnen doen, maar dat zat er niet in. Vier ronden voor het einde was het op. Nu voel ik me extreem slecht, ik ben echt kapot.” Dat de Noren uitzinnig zijn is logisch, vond Roest. ,,Het is een tijd geleden dat iemand anders dan Kramer wint op deze afstand. Wat Sverre hier doet, is heel bijzonder. Hij was echt de beste vandaag.”