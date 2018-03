Pedersen wint 1500 meter en helpt landgenoot Lorentzen

Met de zege van Pedersen hielp hij bovendien zijn landgenoot Havard Lorentzen aan een mooie prijs. Met een winst van Joeskov had die de grand World Cup gewonnen, een totaalklassement van alle afstanden die dit seizoen werden verreden in de wereldbeker. Door zijn tweede plek kwam Joeskov net tekort om Lorentzen te achterhalen. Na het olympische goud en de wereldtitel van Lorentzen is het zijn derde prijs dit seizoen. Pedersen op zijn beurt haalde enigszins zijn gram. Hij was vorige week in Amsterdam veruit de sterkste op de WK allround, maar moest die titel door een valpartij op de afsluitende 10 kilometer aan Patrick Roest laten.