Ploegenspel beslist Alternatieve Elfstedentocht: ‘Allemaal jongens waar een goede kop op zit’

De afsluitende marathon van een serie van vijf wedstrijden op het natuurijs in noordelijk Zweden was niet de minste: de Alternatieve Elfstedentocht over 200 kilometer. Ook wel dé wedstrijd van het jaar in het mannenpeloton. Tot de kanshebbers vooraf behoorde zeker niet Ronald Kruijer, een 32-jarige rijder van de bescheiden formatie Bouwselect. En man met ervaring, dat zeker, maar achter zijn naam stond na twaalf jaar in de topdivisie nog geen enkele zege.

De onverwachte overwinning van Kruijer en Bouwselect maakte veel los. Op het ijs stonden volwassen mannen, bij wie de tranen over de wangen liepen. Er werd geschreeuwd, gejuicht en iedereen in de oranje teamkleding viel elkaar uitbundig in de armen. „Dit is echt een teamoverwinning”, jubelde Mart Bruggink (33) na afloop. „We zaten met drie man in de kopgroep en zijn in de finale om en om in de aanval gegaan. Eerst ik, toen Haasjes (Ronald Haasjes, red.) en uiteindelijk Ronald. Alleen zo kun je de grote ploegen met hun kopman irriteren.”

De ploegentactiek van Bouwselect, dat beschikt over een klein budget en waar de schaatsers overdag werken of studeren, werpt z’n vruchten af. Met name in wedstrijden op natuurijs. Zo won de ploeg met beloftenrijder Marthijn Mulder de eerste marathon in Zweden, terwijl in het verleden tweemaal de nationale titel werd veroverd op de Weissensee in Oostenrijk. Bruggink: „Jouke Hoogeveen in 2019 en ik het jaar daarvoor. Beide keren dankzij de ploeg”, aldus de natuurijsspecialist uit Twente.

Van eigen kansen opofferen is volgens Bruggink dan ook geen sprake. „Als ploeg samenwerken, dat is het mooiste. De ene keer geef je wat, een andere keer win je wat. Ronald is vandaag de winnaar, een volgende keer helpt hij weer een ander. Zo simpel is het. Wij werken niet met een kopman, we doen het voor en met elkaar. Bij de andere ploegen roken ze mensen op, wij zaten in de finale nog met een aantal mannen. Dat maakt ons in de breedte heel sterk.”

Volledig scherm Ronald Kruijer komt juichend over de streep als de winnaar van de Alternatieve Elfstedentocht op het natuurijs van het Zweedse Lulea. © Timsimaging

‘Jonkie’ Ronald Haasje, met dikke blaren op de hakken, vertelde van zijn aanval. De 25-jarige schaatser uit Staphorst kreeg als eerste de bel te horen, met een kleine voorsprong op de achtervolgers. „Ik zag zwart voor de ogen, maar ik gaf alles. Zo lang als mogelijk. Blijf ik vooruit, dan moet de rest het gat dichtrijden en kan Kruijer zijn kruit drooghouden. Als je op deze manier je steentje kan bijdragen aan het succes, dan geeft dat een heel mooi gevoel.”

Goede kop

Volgens trainer/ploegleider Piet Hijlkema hebben zijn rijders één grote overeenkomst met elkaar. „Het zijn allemaal jongens waar een goede kop op zit. Dan kom je in dit soort wedstrijden heel ver.” Neemt niet weg dat hij met enig jaloezie kijkt naar de financiële middelen die de grotere marathonploegen ter beschikking hebben. „Hoe mooi zou het zijn als onze rijders wat minder zouden kunnen werken en meer trainen. Nu bereiken we met een minimaal budget mooie dingen, maar we moeten wel alle eindjes aan elkaar knopen.”

Volledig scherm Een gelukkige winnaar en een gelukkige vader: © Timsimaging

Winnaar Kruijer genoot ondertussen van de dolle feestvreugde op het ijs. „Ik kan het nog steeds niet geloven. Dit is de kroon op mijn carrière. Vooraf hadden we in de ploeg gegrapt dat als ik zou winnen, ik ging stoppen. Maar dat gaat niet gebeuren hoor.”