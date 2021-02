Reinier Paping wordt 90 jaar: ‘Vriest het, dan komen ze altijd bij mij terecht’

VIDEO Topfavorie­te Kok moet buigen voor Golikova op 500 meter

12 februari Femke Kok is er niet in geslaagd als eerste Nederlandse vrouw de wereldtitel te veroveren op de 500 meter. De Nederlandse topfavoriete kwam in de laatste rit niet aan de tijd van Russin Angelina Golikova, die goud pakte in 37,14 seconden.