Roest aast op revanche in Hamar: ‘Ik wil mooie dingen laten zien’

Coronavi­rus laat ook schaatswe­reld niet onberoerd: ‘Er wordt over gesproken’

19:42 Het om zich heen grijpende nieuwe coronavirus laat de Nederlandse schaatsers in Hamar niet onberoerd. ,,Als het WK nu in Azië was geweest, waren we waarschijnlijk niet gegaan”, beseft tweevoudig olympisch kampioen Kjeld Nuis. ,,De WK shorttrack in Zuid-Korea zijn niet voor niets geschrapt. We mogen blij zijn dat we nu in Noorwegen zitten, want zo’n annulering blijft heel vervelend.”