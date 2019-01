Roest baalt van 10.000 meter: ‘Ben een beetje dom geweest’

Sven Kramer terug op de troon met tiende titel EK allround

15:49 Sven Kramer is in het Italiaanse Collalbo voor de tiende keer in zijn loopbaan Europees kampioen allround geworden. De 32-jarige Fries greep vanmiddag met winst op de 1500 meter de leiding in het klassement, en stond die in een rechtstreeks duel met Patrick Roest op de 10.000 meter niet meer af. Roest, die Kramer vorig jaar zijn wereldtitel allround afhandig maakte, moet genoegen nemen met de tweede plek in het eindklassement.