Ronald Mulder blij met EK-unicum: Pakken wat je pakken kan

Joeskov is Nederlanders de baas op 1500 meter

17:36 Denis Joeskov heeft op de EK afstanden in Kolomna de 1500 meter gewonnen. De Rus was de snelste in 1.44,53. De Nederlanders werden tweede, derde en vierde: Thomas Krol (1.45,20), Koen Verweij (1.46,40) en Marcel Bosker (1.46,50).