Ronald Mulder Europees kampioen op 500 meter

De 31-jarige sprinter van Team Plantina was in Kolomna vijfhonderdste sneller dan Mika Poutala én Pavel Koelizjnikov, die 34,85 klokten. De Fina was daarbij tóch een fractie sneller en pakte dus zilver. Europees kampioen Mulder toonde vorige week al zijn goede vorm met een winnende tijd van 34,49 bij het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) in Heerenveen. In Kolomna opende de Zwollenaar sterk (9,61) waarna hij ook een prima rondje schaatste, met twee scherp gereden bochten.

Michel Mulder, de tweelingbroer van Ronald, reed de zevende tijd (35,23). Hij eindigde bij het OKT in Thialf als zesde. Daardoor kan hij zijn olympische titel in februari in Winterspelen niet verdedigen. Hein Otterspeer moest zich voor de 500 meter bij het EK afstanden afmelden. Bij het strikken van zijn veters schoot het donderdag in zijn rug. De sprinter van Team LottoNL-Jumbo, reserve voor de Winterspelen, hoopt zaterdag op de 1000 meter wel weer van start te kunnen gaan.

Wereldkampioen Jan Smeekens en Kai Verbij, de wereldkampioen op de sprintvierkamp, zijn in Kolomna niet van de partij. Smeekens kiest voor een andere route naar de Winterspelen en Verbij herstelt van een spierblessure in zijn bovenbeen. Indien Verbij voor Pyeongchang 2018 niet tijdig fit is, neemt Otterspeer zijn plaats in op de 500 meter en 1000 meter. Bij een dergelijk scenario wenst Thomas Krol zich echter niet neer te leggen. De nummer drie op de 1000 meter bij het OKT wil in dat geval een kort geding tegen de schaatsbond KNSB aanspannen.



Het EK afstanden is nieuw op de internationale schaatskalender. Het toernooi wordt in de even jaren gehouden en komt dan in de plaats van het Europees kampioenschap allround, dat in combinatie met het EK sprint in de oneven jaren wordt afgewerkt.



500 meter mannen

1. Ronald Mulder 34,80

2. Mika Poutala (Fin) 34,85

3. Pavel Koelizjnikov (Rus) 34,85

4. Nico Ihle (Dui) 35,03

5. Artjom Koeznetsov (Rus) 35,06

6. Pekka Koskela (Fin) 35,19

7. Michel Mulder 35,23

8. Artur Nogal (Pol) 35,24