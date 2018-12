Ronald Mulder opent in Thialf met overwinning op 500 meter

De top drie van de uitslag verzekerde zich van een startbewijs op de 500 meter voor de WK afstanden in februari in Inzell. Na de 1000 meter, op zondag, is duidelijk naar wie de drie tickets voor de EK sprint komende maand in Collalbo gaan. Kjeld Nuis greep net naast een WK-ticket. De tweevoudig olympisch kampioen (1000 en 1500 meter) reed de vierde tijd (34,91). Kai Verbij (vijfde in 34,97) en Michel Mulder (zesde in 35,04) misten het podium eveneens. Thomas Krol eindigde met een persoonlijk record van 35,14 op de achtste plaats.

Voor Ronald Mulder was het zijn tweede Nederlandse titel op de 500 meter. Zijn eerste triomf behaalde hij in het seizoen 2010-2011. Mulder reed in de voorlaatste rit tegen zijn tweelingbroer Michel. Mede dankzij een sterke opening (9,57) en een redelijk soepele laatste binnenbocht wist de Europees kampioen de beste tijd neer te zetten.

,,Dit was verreweg mijn beste race van het seizoen tot dusver’', grijnsde de 32-jarige Zwollenaar. ,,Dat is ook niet zo gek, want ik heb nog niet veel wedstrijden geschaatst. Eerst had ik een rugblessure, daarna kreeg ik een longontsteking. Ik had twee weken lang koorts. Mijn lichaam wilde gewoon even niet meewerken. Mijn conditie was vorige maand nog heel slecht. Ik moest het in fysiek opzicht weer helemaal opbouwen. Ik ben er trots op dat ik hier heb laten zien dat ik er weer helemaal ben. Vanaf de eerste pas waren alle slagen raak. Of ik mezelf heb verrast met deze titel? Ja, dat kun je wel zeggen.’’