Schaatscoach Poltavets stopt in Rusland en wil baan in Nederland

Eerste wereldbe­ker­ze­ge Wijfje op massastart, brons Schouten

8 maart Melissa Wijfje heeft bij de wereldbekerfinale in Heerenveen de massastart op haar naam geschreven. De 24-jarige schaatsster van gewest Friesland was na een geslaagde vluchtpoging met de Wit-Russische Marina Zoejeva de beste in de eindsprint.