Schaatscoach Tijssen aan de slag bij team van Leerdam en Verweij

,,Ik begon de afgelopen jaren het vak van coach te missen”, zegt Tijssen, die programmamanager was bij TalentNED en daarvoor onder meer bij de voormalige TVM-ploeg en de Chinese schaatsbond werkte. ,,Ik was hier niet echt naar op zoek, maar als ik mezelf de vraag stelde wat ik het liefste wilde doen, dan kwam ik uit op het werken met mensen. Ik heb daar nu een nieuwe omgeving voor gevonden.”



Het schaatskoppel Leerdam en Verweij zette vorig jaar een eigen ploeg op, dat de naam Team Worldstream kreeg. Poltavets werd de hoofdcoach, met Jan Bos als assistent. Begin dit jaar veroverde de 22-jarige Leerdam in Thialf als Nederlands kampioene ook de Europese titel op de sprintvierkamp. Bij de WK afstanden in Heerenveen moest de Westlandse als titelverdedigster genoegen nemen met zilver op de 1000 meter.