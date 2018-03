Schaatser Den Hertog wint Marathon Cup

Den Hertog mocht in Amsterdam duelleren met teamgenoot Crispijn Ariëns om de eindzege. Die strijd was beslist op het moment dat Den Hertog mee zat in de kopgroep van vijf man, terwijl Ariëns in het peloton reed. ,,Dan realiseer je je dat het gedaan is en dat is een geweldig gevoel. Ik ben naar de ploeg van Okay Fashion & Jeans/Interfarms gekomen om prijzen te winnen. Dat dit meteen in mijn eerste seizoen lukt is fantastisch.’’