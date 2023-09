Schaatsers bereiden zich onder Italiaanse zon voor op nieuw seizoen: ‘Ze worden de zomer zat, hier begint de winter’

Schaats­ploeg IKO overweegt juridische stappen tegen KNSB na weren buitenland­se schaatsers in Thialf

Buitenlandse topschaatsers in Nederlandse dienst zijn na komende winter niet meer welkom op de topsporturen in Heerenveen, die alleen voor Nederlanders toegankelijk worden. ,,Een zwaktebod”, menen ze bij Team IKO, waar de Belg Bart Swings kopman is. ,,In het buitenland lachen ze zich slap.’’ De schaatsploeg bekijkt of er juridische stappen genomen kunnen worden.