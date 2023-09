Schaatsers bereiden zich onder Italiaanse zon voor op nieuwe seizoen: ‘Ze worden de zomer zat, hier begint de winter’

Jorrit Bergsma moet tijdens trainings­rond­je uitwijken voor scooter en breekt schouder­blad

Jorrit Bergsma heeft bij een skeelerongeluk een breuk in zijn schouderblad opgelopen. Zijn team Jumbo-Visma meldt dat de langeafstandsspecialist op de schaats, die op trainingskamp was in De Lutte, enkele weken aan de kant zal staan. Een operatie is niet nodig.