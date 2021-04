Schaatsers krijgen twee weken extra ‘zomerijs’ in Thialf richting Spelen

,,Het is echt een gezamenlijke inspanning geworden”, zegt technisch directeur Remy de Wit van de KNSB. ,,Topteams betalen mee, NOC*NSF neemt een deel van de kosten op zich en ook de KNSB draagt bij. Met het resultaat ben ik hartstikke blij, want juist in een olympisch seizoen wil je op geen enkel vlak concessies doen.”

Ook Thialf-directeur Marc Winters is tevreden over het akkoord. ,,Niet alleen het gegeven van twee weken extra ijs is positief, maar vooral het snelle schakelen tussen alle partijen onderstreept de goede samenwerking.”

Voor de twee extra weken geldt dat het ijs alleen benut kan worden door de topteams die hieraan hebben meebetaald. Dat zijn Jumbo-Visma, Reggeborgh, Zaanlander en Worldstream. ,,Het was even wat duwen en trekken, maar samen zijn we er uitgekomen. En dat is mooi, want twee weken extra ijs in de zomer is voor onze planning enorm belangrijk”, zegt coach Jac Orie van Jumbo-Visma.