Schaatsers slijpen de messen voor de slag om WK-tickets

Dit weekend staan in Thialf de NK’s allround en sprint op het programma. Zoals zo vaak bij Nederlandse schaatstoernooien is de bijvangst, in dit geval een WK-ticket, waarschijnlijk belangrijker dan de titel zelf.

Een gemiddeld schaatsseizoen oogt voor de relatieve buitenstaander vaak als een oerwoud aan toernooien. Het ene weekend staat de EK afstanden op het programma, dan weer wordt er gesprint om de NK-titels en even later rijden de allrounders hun WK. Om het allemaal nog wat onoverzichtelijker te maken, zijn op het ene toernooi doorgaans tickets voor het andere toernooi te verdienen.

Laten we dus even wat zaken op een rij zetten. Er zijn dit seizoen eigenlijk nog drie toernooien waar het er echt om gaat: WK afstanden, WK allround en WK sprint. Dat eerste toernooi wordt van 13 tot en met 16 februari op het recordijs van Salt Lake City verreden. Alle Nederlandse deelnemers aan deze WK afstanden zijn al bekend. Dat ging trouwens niet zonder slag of stoot, want de aanwijsplaatsen voor Kjeld Nuis op de 1000 meter en 1500 meter moesten via de geschillencommissie van de KNSB hun beslag krijgen.

Twee weken na de WK afstanden, van 28 februari tot 1 maart, worden in Hamar tegelijkertijd de WK’s allround én sprint afgewerkt. Hiervoor zijn er nog vier tickets te verdelen, en dat gaat de komende dagen in Thialf gebeuren. Niet met een ingewikkelde matrixprocedure en ditmaal hopelijk evenmin met betwistbare aanwijsplaatsen of geschillencommissie’s. Het is dit weekend vrij overzichtelijk, hoewel - het blijft immers schaatsen - er nog wel een paar voorbehouden zijn.

Volledig scherm Kjeld Nuis kreeg twee aanwijsplekken voor de WK afstanden. © BSR Agency

De volgende vier tickets worden zondag uitgedeeld:

WK allround mannen (1 ticket)

Al geplaatst: Patrick Roest en Sven Kramer

Kramer en Roest zijn er dit weekend niet bij in Thialf, waardoor de nationaal kampioen allround zich zondag verzekerd weet van een WK-ticket. Op voorhand lijkt dit een strijd te worden tussen Jan Blokhuijsen, Marcel Bosker en Douwe de Vries.

WK sprint mannen (1 ticket)

Al geplaatst: Kai Verbij en Dai Dai Ntab

Ook Verbij en Ntab zullen in Heerenveen geen acte de présence geven, waardoor de nationale sprintkampioen als derde man mee mag naar Hamar. De grootste kanshebbers zijn de internationale toppers Ronald Mulder, Kjeld Nuis en Hein Otterspeer.

WK allround vrouwen (1 ticket)

Al geplaatst: Antoinette de Jong en Ireen Wüst

Bij de vrouwen is het een slagje ingewikkelder dan bij de mannen. De geplaatste Antoinette de Jong doet dit weekend namelijk ‘gewoon’ mee aan het NK. Wüst is er ook bij, maar dan weer als deelneemster aan het NK sprint. Een lang verhaal kort, de winnares van het NK allround plaatst zich voor het WK. Tenzij dat Antoinette de Jong is, dan gaat het ticket naar de nummer twee. Carlijn Achtereekte, Joy Beune en Melissa Wijfje zijn de favorieten voor dit derde startbewijs.

WK sprint vrouwen (1 ticket)

Al geplaatst: Jutta Leerdam en Letitia de Jong

Leerdam doet dit weekend niet mee, maar De Jong wel. Ofwel: de winnaar van het NK sprint grijpt het derde ticket, tenzij dit Letitia de Jong is. Dan gaat de nummer twee. In theorie kan dat Ireen Wüst zijn, maar zij heeft zich dus al geplaatst voor het WK allround. Wüst zal - mocht ze zich plaatsen - het sprint-WK hoogstwaarschijnlijk laten schieten. Femke Kok, Jorien ter Mors en Sanneke de Neeling lijken dan ook de gegadigden voor het laatste ticket.

Programma NK allround en sprint Zaterdag, start 11.30 uur: 500m V (allround), 500m M (allround), 3000m V (allround), 500m V (sprint), 500m M (sprint), 1000m V (sprint), 1000m M (sprint), 5000m M (allround) Zondag, start 11.30 uur: 1500m V (allround), 1500m M (allround), 5000m V (allround), 500m V (sprint), 500m M (sprint), 1000m V (sprint), 1000m M (sprint), 10.000m M (allround)