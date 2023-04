Schaatsers strijken volgend jaar neer in Thialf voor EK afstanden

De EK afstanden van 2024 waren enkele jaren geleden toegewezen aan het Russische Kolomna, maar vanwege de oorlog van Rusland in Oekraïne gaat het toernooi in de Russische stad niet door. De EK vinden plaats van 5 tot en met 7 januari. Later in het seizoen zijn de WK afstanden in februari in het Canadese Calgary en de WK allround en sprint in maart in het Duitse Inzell.

De vorige EK afstanden werden in 2022 ook in Heerenveen gehouden, ongeveer een maand voor de Olympische Spelen van Beijing. De eerste editie in 2018 vond in Kolomna in Rusland plaats, de tweede editie in 2020 ook in Thialf.

De wereldbekercyclus komt volgend seizoen niet in Heerenveen. De wereldbeker voor de langebaanschaatsers begint op 12 november in Obihiro in Japan. Een week later zijn de wedstrijden in de Chinese hoofdstad Beijing. In december zijn er wereldbekerwedstrijden in Stavanger in Noorwegen en in Tomaszów Mazowiecki in Polen. De laatste twee wereldbekerweekenden zijn in januari en februari 2024 in Salt Lake City in de VS en in het Canadese Quebec.

