Schaatskoppel Jutta Leerdam en Koen Verweij uit elkaar: ‘Zijn niet meer de match die we ooit waren’

Koreaan Kim volgt vertrekken­de Jan Dijkema op als voorzitter schaats­unie ISU

De Koreaan Jae-youl Kim volgt Jan Dijkema op als voorzitter van de internationale schaatsunie ISU. Op het congres van de ISU in de Thaise stad Phuket won Kim de voorzittersverkiezing. Dijkema (77) was zes jaar de baas van de mondiale bond. De geboren Drent volgde in 2016 de Italiaan Ottavio Cinquanta op, die 22 jaar voorzitter was geweest.

10 juni