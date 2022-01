Schaatskoppel Postma en Friesinger heeft elkaar gevonden: ‘Wie houdt het tegenwoordig zo lang met elkaar vol?’

Jorrit Bergsma na succesvol OKT ook in Alkmaar de snelste: ‘Ik ben en blijf een marathon­schaat­ser’

In een finale om de vingers bij al te likken, is het Jorrit Bergsma op Nieuwsjaarsdag gelukt in Alkmaar de nationale titel marathonschaatsen op kunstijs te veroveren. Dat deed de Fries na eerder al succesvol te zijn geweest op het olympisch kwalificatietoernooi. „Dit is de mooiste prijs die je in het marathonschaatsen kunt winnen.”

1 januari