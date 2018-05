Schaatsploeg Anema telt negen rijders

Door Rik Spekenbrink



Jorrit Bergsma en Evert Hoolwerf hadden een doorlopend contract. Zij krijgen gezelschap van drie nieuwe mannen: Thomas Geerdinck, Lex Dijkstra en Tjerk de Boer. Geerdinck komt over van Team Justlease.nl, Dijkstra reed bij RTC Noord onder de vlag van iSkate. De vrouwentak bestaat komend seizoen uit Irene Schouten, Carien Kleibeuker, Elisa Dul en Marijke Groenewoud. Jonker had ook contact met Esmee Visser, olympisch kampioene op de 5 kilometer. ,,Zij heeft aangegeven de komende tijd prioriteit te willen geven aan haar studie. Daar kan ik alleen maar waardering voor hebben. We hopen haar in juni te verwelkomen.”

Opvallend is dat met vier bekende gezichten uit de ploeg geen overeenstemming is bereikt. Bob de Vries, Arjan Stroetinga, Erik Jan Kooiman en Simon Schouten konden zich, verenigd als collectief, niet vinden in het aanbod van de ploeg. ,,Daar ben ik enorm teleurgesteld over”, bekent Jonker. ,,We bieden een prima basissalaris dat significant hoger ligt dan het minimumloon. Ik voelde me ook door ze voor het blok gezet. We zijn er niet uitgekomen. Maar ik heb wel geleerd om de deur nooit dicht te doen. Soms lijkt het gras groener bij de buren, maar blijkt dat tegen te vallen.”