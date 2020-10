Schaatsploeg van Anema vindt nieuwe sponsor en gaat verder als Team Zaanlander

Zaanlander (kaas) wordt geproduceerd door zuivelbedrijf Royal A-ware. Dat laatste concern is al jarenlang sponsor van de marathonteams van Anema. Anema reageert verheugd op de nieuwe ontwikkelingen rond zijn teams. ,,We zien het schaatsseizoen als Team Zaanlander met heel veel vertrouwen tegemoet”, laat hij weten.

Topman Jan Anker betoogt dat zijn bedrijf de schaatssport een ‘warm hart’ toedraagt. ,,We zijn een oer-Hollands familiebedrijf en we breiden de samenwerking nu uit naar de langebaan. Ik ben blij dat we op deze manier een impuls kunnen geven aan deze fantastische sport.”