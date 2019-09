Schaatssport wil meer toppers van weleer naar toernooien lokken

Stichting de Schoverlingen, in de rug gesteund door KNSB, Thialf en sportmarketingbureau House of Sports, wil meer toppers uit het verleden naar schaatswedstrijden lokken. ,,Hoe meer, hoe beter.‘’

De stichting is onlangs opgericht, en heeft een indrukwekkend rijtje namen in het bestuur. Cultheld en meervoudig Europees én wereldkampioen allround Hilbert van der Duim is de voorzitter terwijl Thijsje Oenema, Nederlands recordhoudster op de 500 meter, de rol van penningmeester vervult. Daarnaast zitten onder anderen drievoudig olympisch kampioene Yvonne van Gennip en tweevoudig wereldkampioene Annamarie Thomas in het bestuur.

Het is de bedoeling dat meer oud-schaatsers de sportwedstrijden in Thialf gaan bezoeken, dus hebben enkele honderden toppers van weleer een mail ontvangen om lid te worden van de Schoverlingen. ,,Verder willen we als bestuur leuke bijeenkomsten organiseren om zo op een sportieve manier met elkaar verbonden te blijven‘’, zegt Van der Duim op Schaatsen.nl.

,,Het lidmaatschap kost slechts 25 euro per jaar en biedt veel voordelen”, aldus Van der Duim. “Met De Schoverlingen-kaart heb je voorrang bij de aankoop van tickets voor grote schaatstoernooien in Thialf. We krijgen trouwens in het Thialf-stadion een vaste horecaruimte. Dat is niet onbelangrijk, want gezelligheid hoort bij het schaatsen.‘’